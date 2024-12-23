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Giriş Tarihi: 23.12.2024 13:17 Son Güncelleme: 23.12.2024 13:21

Oto hırsızları ev soyarken yakalandı

İstanbul Tuzla’da bir otomobil çalan ve o araca taktıkları sahte plaka ile hırsızlığa çıkan azılı suçlular girdikleri evden 150 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları sırada suçüstü yakalandılar. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan suçlulardan Y.B.(25)’nin 68 suç kaydı olduğu ve hakkında 14 yıl 2 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu 26 yaşındaki K.K.’nın ise 60 suç kaydı olduğu ve hakkında 22 yıl 1 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oto hırsızları ev soyarken yakalandı

Tuzla'da önceki gün meydana gelen olayda hırsızlar S.B.'nin park halindeki cipini çalıp kaçtı. S.B.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların devam ederken dün M.S. Tuzla'daki evine hırsızların girdiğini ihbar etti. Hızla olay yerine giden ekipler bir gün önce çalınan cipin üzerinde sahte plaka takılı şekilde bölgede ele geçirdi. Olay yerine yapılan baskında da 3 hırsız gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Hırsızların M.S.'nin evinden aldıkları 150 bin lira değerindeki ziynet eşyası da ele geçirildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalanan 3 hırsızında bir birinden azılı suçlular oldukları ortaya çıktı.

HER BİRİ AZILI SUÇLU ÇIKTI

Şüphelilerden K.K.'nın 60 adet suç kaydı olduğu ve hakkında 22 yıl 1 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Y.B.'nin ise 68 adet suç kaydı olduğu ve hakkında 14 yıl 2 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. A.K.'nın ise 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Oto hırsızları ev soyarken yakalandı
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