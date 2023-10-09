Haberler Yaşam Haberleri Oto hırsızlarına şase operasyonu! Ağır hasarlı aracın şase numarasını, hacizli araca takıp satan şüpheliler yakalandı
Giriş Tarihi: 9.10.2023 13:17 Son Güncelleme: 9.10.2023 13:20

Oto hırsızlarına şase operasyonu! Ağır hasarlı aracın şase numarasını, hacizli araca takıp satan şüpheliler yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hacizli ve yakalaması olan otomobilleri illegal yoldan satın alarak, motor ve şase numaralarını ağır hasarlı ya da hurda araçların numaraları ile değiştirip pazarladıkları öğrenildi. Şüphelilerle birlikte 5 otomobil ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oto hırsızlarına şase operasyonu! Ağır hasarlı aracın şase numarasını, hacizli araca takıp satan şüpheliler yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'de daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Polis şüphelilerin hacizli otomobilleri sahiplerinden ucuza satın aldıklarını; bu araçların motor ve şase numaralarını da yine hurda ve ağır hasarlı araçların şase numaraları ile değiştirerek düzenledikleri sahte belgelerle sattıklarını belirlendi.

Operasyonlarda sahte belgelerle satışa hazır durumdaki 5 otomobile el koyuldu. Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Oto hırsızlarına şase operasyonu! Ağır hasarlı aracın şase numarasını, hacizli araca takıp satan şüpheliler yakalandı
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