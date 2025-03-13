Oto tamircisi işyerinde çalışırken silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, dün öğlen saatlerinde Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, dükkanında çalıştığı sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan 3 kurşun Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Salcıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salcıoğlu'nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Salcıoğlu hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı