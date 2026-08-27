Oto tamircisi test için çıktığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan A.D. ve F.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.