Otobanda uyuşturucu operasyonu! Yakıt tüplerinden skunk çıktı

Giriş Tarihi: 9.02.2026 21:05

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Talimatıyla Durdurulan araçta bulunan Bulgaristan uyruklu Dimitar D. (63) ve Katerina Slaveva D. (53) isimli şahısların üzerinde ve araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan incelemede, aracın alt kısmında bulunan 5 adet yakıt tüpü içerisinde özel olarak gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

24,5 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda toplam 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, iki şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

