Otobanda zincirleme kaza: Anne ve 3 yaşındaki oğlu öldü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Esenyurt Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre, İsmail Doğruyol idaresindeki 42 AEN 20 plakalı otomobil, A.Z. kontrolündeki 49 ABH 752 plakalı tır, D.K. yönetimindeki 03 AKB 331 plakalı tır ve Sadullah Çıtır yönetimindeki 07 BZK 860 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonra ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada Melek Doğruyol (35) ile oğlu Mehmet Asaf Doğruyol'un (3) hayatını kaybettiği belirlenirken aynı araçtaki sürücü İsmail Doğruyol ile Lütfiye Doğruyol ile diğer otomobil sürücüsü Sadullah Çıtır ile araçtaki 2 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.