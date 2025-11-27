Otobüs alev aldı öğrenciler son anda kurtuldu

Lapseki İlçesindeki Plevne Ortaokulu öğrencilerinin İstanbul gezisi adeta kabusa döndü. Gezi için yola çıkan öğrencileri taşıyan 17 HT 555 plakalı otobüs, İstanbul İzmir otobanında Orhangazi tüneli yakınlarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Motor bölümünden yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Otobüste bulunan 39 öğrenci, öğretmenlerin ve otobüs şoförünün yardımıyla hemen tahliye edildi. Öğrencilerin güvenli bir alana toplandığı sırada yanmaya başlayan otobüs alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan otobüsteki öğrenci ve öğretmenler olay yerine çağrılan bir başka otobüs ile yollarına devam ederken, yangın nedeniyle otoyolda güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.