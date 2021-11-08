Otobüs durağında infaz

Ankara Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına sabah saatlerinde restorandaki işine gitmek için gelen 46 yaşındaki Efrayim Babadağ'a kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile 3 el ateş etti. Başına ve göğsüne kurşun isabet eden Babadağ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Babadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Babadağ'ın cesedi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Babadağ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.