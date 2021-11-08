Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otobüs durağında infaz
Giriş Tarihi: 8.11.2021 16:27 Son Güncelleme: 8.11.2021 16:37

Otobüs durağında infaz

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Otobüs durağında infaz

Ankara’da işe gitmek için durakta otobüs bekleyen Efrayim Babadağ kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Babadağ’ın 2 çocuk babası olduğu ve restoranda gorsan olarak çalıştığı öğrenildi.

Ankara Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına sabah saatlerinde restorandaki işine gitmek için gelen 46 yaşındaki Efrayim Babadağ'a kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile 3 el ateş etti. Başına ve göğsüne kurşun isabet eden Babadağ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Babadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Babadağ'ın cesedi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Babadağ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüs durağında infaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA