Otobüs şoförlerinin ‘takograf’ hilesi

Son günlerde Antalya, Ağrı ve Burdur gibi illerde üst üste meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği otobüs kazaları, bazı otobüs şoförlerinin yaptığı hileleri de gün yüzüne çıkardı. Otobüs kaptanlarının, takografları aldatmak için başka şoförlere ait ehliyetleri cihaza okuttukları belirlendi.

EHLİYETLERİ DEĞİŞTİRİYORLAR

Şehirlerarası otobüslerin tümünde yer alan takograf cihazları, kaptanın gün içerisinde kaç saat otobüs kullandığını ve dinlendiğini kaydediyor. Yasalara göre, 4.5 saatlik sürüş için en az 45 dakika dinlenmesi gereken otobüs şoförleri, 24 saat içinde en fazla 9 saat araç kullanabiliyor. Uzun mesafe sürücüleri ise haftada 56 saate araç kullanabiliyor. Ancak şoförler ve firmalar, başkasına ait ehliyetleri takografa takarak şoför değişikliği yapılmış gibi cihazı aldatarak bu süreleri baypas ediyor. Böylece şoförün yorgun araç kullanmasına sebebiyet verilerek kazalara davetiye çıkarılıyor.





BELGE İPTALİNE KADAR GİDİYOR

Ankara Ticaret Odası (ATO) 57. Şehirlerarası Yolcu Taşıma Komitesi Meclis Üyesi Mustafa Tekeli, trafik polisinin çevirmesinde hileyi anladıklarını söylerken "Bu durumda sürücüye 8 bin ila 15 bin TL arasında ceza kesiliyor. Firmaya ise 20 bin TL ve üzeri ceza kesilirken tekrarında belge iptaline gidiliyor" dedi. E Sınıfı ehliyet sahiplerinin 5 yılda bir psikoteknik değerlendirme almalarının zorunlu olduğunu anlatan Tekeli, "Birçok firma zaten yıllık olarak araç şoförlerini detaylı sağlık taramasından geçirirken psikolojik değerlendirmeye de tabi tutuyor" dedi. Tekeli, "Şehirlerarası otobüs kaptanlığı zor bir iş. Haftada bir gün kendi evinde, kendi yatağında uyuyabiliyorlar. Böyle olunca da tercih edilen meslek grupları içerisinde yer almıyor" diye konuştu.