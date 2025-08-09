Yer Adana... Otobüs yolcusunun valizinden çıkanlar şaşkına çevirdi: Tam 5 bin 642 adet!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği F.Y.'yi (28) takibe aldı. Narkotik ekipleri, zanlının yolculuk yaptığı şehirler arası yolcu otobüsünü Pozantı ilçesinde durdurarak bagajdaki valizini aradı. Valizde, 5 bin 642 uyuşturucu etkili hap bulundu.

KOMİK SAVUNMA!

Gözaltına alınan zanlı, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli F.Y. ifadesinde, "Başka bir şehre gidiyorum. Yıllık içeceğim, satmak için taşımıyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.