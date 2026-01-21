Otobüste üniversite öğrencisi dehşeti: Lise öğrencisinin boynuna bıçak dayadı! ’Seni keserim’

Akılalmaz olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi U.K., arkadaşı K.K. (19) ile birlikte halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra uyuyakalan U.K., gözlerini açtığında tanımadığı üniversite öğrencisi B.Ö.'nün (25) birlikte otobüse bindiği arkadaşı K.K.'nin (19) yüzüne çok yakın durduğunu fark etti. Duruma anlam veremeyerek ne olduğunu sorması üzerine B.Ö.'nün, paçasından "rambo" diye tabir edilen bıçağı çıkararak U.K.'nin boynuna dayayıp, "nefesini keserim" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi.