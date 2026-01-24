Otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle seyir halinde olan Abdülkadir Yıldırım(23), bilinmeyen bir nedenle meydana gelen kaza sonucu otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüsün altından çıkarılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Abdülkadir Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ahmet Yasevi Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.