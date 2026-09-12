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Giriş Tarihi: 12.09.2026 12:27

Otogarda iki grup birbirine girdi: Polis havaya ateş açtı!

Diyarbakır Otogarı’nda iki grup arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Otogarda iki grup birbirine girdi: Polis havaya ateş açtı!
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Olay, gece yarısı Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Diyarbakır Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KAVGAYA MÜDAHELE ETTİ

Olay yerine yakın bulunan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine gruplar dağıldı. Kavga ve polisin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DİYARBAKIR

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Otogarda iki grup birbirine girdi: Polis havaya ateş açtı!
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