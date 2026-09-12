Otogarda iki grup birbirine girdi: Polis havaya ateş açtı!

POLİS KAVGAYA MÜDAHELE ETTİ

Olay yerine yakın bulunan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine gruplar dağıldı. Kavga ve polisin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör