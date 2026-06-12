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Giriş Tarihi: 12.06.2026 13:43

Otokoç saldırısında 5 kişi tutuklandı

İstanbul Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü’nün binasına silahlı saldırı düzenleyen 5 kişi tutuklandı.

Elyesa Karatepe Elyesa Karatepe
Otokoç saldırısında 5 kişi tutuklandı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Maltepe İlçesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü'nün binasına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren, saldırı esnasında video kaydı alan, saldırı silahını veren ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda iki uzun namlulu tüfek ve bir kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli U.G. ve Suça Sürüklenen Çocuklar Ö.Ö., Y.A.B., Y.Ö., R.E.'nin 'Silahla ve birden fazla kişiyle tehdit' ve 'Ruhsatsız silah veya mermilerin bulundurulması veya taşınması' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

#İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Otokoç saldırısında 5 kişi tutuklandı
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