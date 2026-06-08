Otokoç’a provokasyon kurşunu

İstanbul Maltepe
'de bulunan Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne dün sabah silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden kaçan ve maskeli oldukları belirtilen 2 saldırgan, kısa süre sonra yakalandı. Antalya Kepez
'de bulunan Ford Otokoç yetkili servisi de silahlı saldırının hedefi oldu. Olayla bağlantılı oldukları belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un bir hastane açılışında sarf ettiği sözler tepki toplamıştı. Provokatif saldırının da bununla ilgili olduğu düşünülüyor.-