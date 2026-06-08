Haberler Yaşam Haberleri Otokoç’a provokasyon kurşunu
Giriş Tarihi: 8.06.2026

Otokoç’a provokasyon kurşunu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Otokoç’a provokasyon kurşunu
  • ABONE OL
İstanbul Maltepe'de bulunan Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne dün sabah silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden kaçan ve maskeli oldukları belirtilen 2 saldırgan, kısa süre sonra yakalandı. Antalya Kepez'de bulunan Ford Otokoç yetkili servisi de silahlı saldırının hedefi oldu. Olayla bağlantılı oldukları belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un bir hastane açılışında sarf ettiği sözler tepki toplamıştı. Provokatif saldırının da bununla ilgili olduğu düşünülüyor.- Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#KEPEZ #MALTEPE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Otokoç’a provokasyon kurşunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA