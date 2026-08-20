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Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:00

Otomobil 50 metre yükseklikten dere yatağına düştü: 1 ölü, 1 yaralı!

Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam
Otomobil 50 metre yükseklikten dere yatağına düştü: 1 ölü, 1 yaralı!
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Kaza, Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası yakınında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yatağına yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 kişiden Halil İbrahim Deprem'in hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralanan Serkan İhsan V. ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan Serkan İhsan V.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Deprem'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#OSMANİYE #ADLİ TIP KURUMU

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Otomobil 50 metre yükseklikten dere yatağına düştü: 1 ölü, 1 yaralı!
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