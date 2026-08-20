Otomobil 50 metre yükseklikten dere yatağına düştü: 1 ölü, 1 yaralı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 kişiden Halil İbrahim Deprem'in hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralanan Serkan İhsan V. ise ambulansla hastaneye kaldırdı.