Otomobil ağaca çarptı astsubay öldü eşi yaralı

Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Kara Havacılık Okulu'nda görev yapan astsubay Ahmet Zübeyir Taş (29) hayatını kaybetti, eşi Aslı Taş (22) ise ağır yaralandı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde İ.A. (39) idaresindeki otomobil, D-100 karayolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan iki TIR'a çarptı. İ.A. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişiden S.A. ile B.A. (5) kurtarılamadı. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. İstanbul'dan Samsun'a giden yolcu otobüsü, Çorum'da tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 12 yaşındaki Abdulaziz Demir hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Konya'da bisiklet yolunda motosikletiyle seyir halinde olan Mahmut Efe Vural (15), fabrikaya girmek için manevra yapan vince çarpınca yaşamını yitirdi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi girişinde traktörle otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Sadık Akkaya öldü.Tokat'ın Turhal ilçesinde tarlaya uçan otomobilde Zarife Kurt (46) can verirken 4 kişi yaralandı. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Naci Ceylan (63) öldü, yanındaki 2 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki A.İ. ölürken 1'i ağır 3 çocuk yaralandı. Malatya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Mustafa Yılmaz (31) yaşamını yitirdi.Bursa'da 6 yaşındaki yeğenine dondurma almak için evden çıkan Yasemin Selova'ya (33) yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Selova olay yerinde hayatını kaybetti. Adana'nın Çukurova ilçesinde bir yaya otoyolda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Adana'nın Kozan ilçesinde de Mustafa Ağca idaresindeki otomobil, Erhan Ak'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Sürücülerin yaralandığı kazada Hürü Ağca (70) hayatını kaybetti. Kastamonu Taşköprü'de ise Necati Gürses, kullandığı traktörünü devrilmesi sonucu öldü.SABAH