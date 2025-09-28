Haberler Yaşam Haberleri Otomobil beton refüje çarptı! 4 yaralı
Giriş Tarihi: 28.9.2025 23:25 Son Güncelleme: 28.9.2025 23:50

Otomobil beton refüje çarptı! 4 yaralı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin beton refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobil beton refüje çarptı! 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yahşihan ilçesi yakınlarında, karayolunun 14'üncü kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak beton refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yolculardan M.A.K., D.D., H.E. ve S.E. yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hasar gören otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil beton refüje çarptı! 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz