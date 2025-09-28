Otomobil beton refüje çarptı! 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yahşihan ilçesi yakınlarında, karayolunun 14'üncü kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak beton refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yolculardan M.A.K., D.D., H.E. ve S.E. yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hasar gören otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.