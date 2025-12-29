Haberler Yaşam Haberleri Otomobil domuza çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobil domuza çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Kaza, Gönen-Bandırma Karayolu üzerinde Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülüğünü Sami Avcı'nın (40) yaptığı otomobil, seyir halindeyken yola aniden fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Şükriye Avcı (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Sami Avcı ise ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

