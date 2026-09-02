Otomobil hurdaya döndü, 1 can gitti! Muhtar tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Danacıobası köyünde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan Hasan İleri yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Cabatobası Köyü Muhtarı Sezai Çetin'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Çetin ile araçta bulunan Hasan İleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Hasan İleri doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZA SONRASI TUTUKLAMA

Kazada yaralanan sürücü Sezai Çetin'in hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.