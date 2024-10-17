Otomobil iki kardeşi hayattan kopardı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kardeşten biri olay yerinde, diğeri hastanede öldü. Ankara Bulvarı ile İbni Sina Caddesi'nin kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Emre M. yönetimindeki otomobil, bisikletle caddeyi geçmeye çalışan Suriye uyruklu İsmail Ades (12) ve kardeşi Gays Ades'e (8) çarptı.Çarpmanın etkisiyle iki çocuk yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 kardeşi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Ades hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Gays Ades ise Ankara'ya sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı.