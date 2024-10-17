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Giriş Tarihi: 18.10.2024

Otomobil iki kardeşi hayattan kopardı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Otomobil iki kardeşi hayattan kopardı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kardeşten biri olay yerinde, diğeri hastanede öldü. Ankara Bulvarı ile İbni Sina Caddesi'nin kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Emre M. yönetimindeki otomobil, bisikletle caddeyi geçmeye çalışan Suriye uyruklu İsmail Ades (12) ve kardeşi Gays Ades'e (8) çarptı.




Çarpmanın etkisiyle iki çocuk yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 kardeşi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Ades hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Gays Ades ise Ankara'ya sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı.
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Otomobil iki kardeşi hayattan kopardı
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