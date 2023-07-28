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Giriş Tarihi: 28.7.2023 23:24 Son Güncelleme: 28.7.2023 23:27

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kırıkkale'de seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Arap Turgut (40) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turgut yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, sürücü Arap Turgut idaresindeki 34 KA 4376 plakalı motosiklet, Kırıkkale-Ankara karayolunun 16. kilometresinde Yahşihan ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı kırmızı ışıkta bekleyen H.K. kullandığı 71 ACS 513 plakalı otomobil ile çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arap Turgut, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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