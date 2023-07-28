Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, sürücü Arap Turgut idaresindeki 34 KA 4376 plakalı motosiklet, Kırıkkale-Ankara karayolunun 16. kilometresinde Yahşihan ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı kırmızı ışıkta bekleyen H.K. kullandığı 71 ACS 513 plakalı otomobil ile çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arap Turgut, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.