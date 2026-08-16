En mutlu gün acıyla bitti... Düğün konvoyunun önüne hafriyat kamyonu çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Erzurum-Çat karayolunun Teke Deresi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düğün konvoyunun geçtiği sırada C.D. yönetimindeki 25 BA 480 plakalı hafriyat kamyonu yola çıktı. Bu sırada E.A. idaresindeki 25 AES 586 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sevda Aydın (42) ile Serranur Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü C.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri araçlarda ve bölgede inceleme yaptı. En mutlu günleri acıyla yarıda kalan ailenin yaşadığı büyük üzüntüye neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.