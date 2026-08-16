Haberler Yaşam Haberleri En mutlu gün acıyla bitti... Düğün konvoyunun önüne hafriyat kamyonu çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 16.08.2026 15:36 Son Güncelleme: 16.08.2026 15:46

En mutlu gün acıyla bitti... Düğün konvoyunun önüne hafriyat kamyonu çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Erzurum’da düğün konvoyunun geçtiği sırada yola çıktığı belirtilen hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Düğün sevinciyle yola çıkanların yaşadığı mutluluk, kazanın ardından acıya dönüştü.

Faruk KÜÇÜK
En mutlu gün acıyla bitti... Düğün konvoyunun önüne hafriyat kamyonu çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
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Kaza, Erzurum-Çat karayolunun Teke Deresi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düğün konvoyunun geçtiği sırada C.D. yönetimindeki 25 BA 480 plakalı hafriyat kamyonu yola çıktı. Bu sırada E.A. idaresindeki 25 AES 586 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sevda Aydın (42) ile Serranur Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü C.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri araçlarda ve bölgede inceleme yaptı. En mutlu günleri acıyla yarıda kalan ailenin yaşadığı büyük üzüntüye neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ERZURUM

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En mutlu gün acıyla bitti... Düğün konvoyunun önüne hafriyat kamyonu çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
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