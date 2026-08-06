Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.C. yönetimindeki 27 BJ 846 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen B.H. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.H. yola savrularak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan B.H., ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör