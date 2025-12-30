Otomobil kanala uçtu 3 ölü, 1 kişi aranıyor

Şanlıurfa'da yoğun kar nedeniyle kayarak sulama kanalına uçan araçtaki 5 kişiden 1'i kurtulurken, 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişi ise aranıyor.Kaza, dün sabah saatlerinde Harran ilçesi kırsal Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Okulların tatil olduğundan haberi olmayan Halil Gündüz (42), oğlu Ali Gündüz (15), yeğenleri Mustafa Gündüz (15), Ömer Gündüz (14) ve Halil Gündüz'ü (15) okula götürmek için otomobiliyle yola çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil DSİ kanalına uçtu. Araçtaki çocuklardan Halil Gündüz kendi çabasıyla camı kırıp kurtularak yardım istedi. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki suya gömülen araç vinç yardımıyla çıkarılırken, ekiplerin çalışması sonucu 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp sürücü Halil Gündüz'ü arama çalışmaları ise devam ediyor.