Haberler Yaşam Haberleri Otomobil kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 24.01.2026 13:08

Otomobil kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerinde çamura saplanan ambulans zorlukla kurtarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otomobil kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 kişi yaralandı
  • ABONE OL

İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde E.B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün yanı sıra 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen ve çamura saplanan bir ambulans polis ekipleri ve vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkartıldı. Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı caddede, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından akış normale döndü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz