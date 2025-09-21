Haberler Yaşam Haberleri Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 21.9.2025 11:30 Son Güncelleme: 21.9.2025 11:32

Konya’nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Ayrıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya seyir halinde olduğu öğrenilen Hakan Özdemir (50) idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan kontrollerde araçta yolcu olarak bulunan Fatma Çoban (65) ve Keziban Güneş'in (45) hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü ile birlikte araçta bulunan Samet Çoban (37) ve Adil Çoban (33) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

