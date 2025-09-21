Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Ayrıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya seyir halinde olduğu öğrenilen Hakan Özdemir (50) idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan kontrollerde araçta yolcu olarak bulunan Fatma Çoban (65) ve Keziban Güneş'in (45) hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü ile birlikte araçta bulunan Samet Çoban (37) ve Adil Çoban (33) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.