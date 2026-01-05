Haberler Yaşam Haberleri Otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 16:30 Son Güncelleme: 5.01.2026 16:35

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı!

Kastamonu'da sollama sırasında kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Acı kaza, Kastamonu-Daday kara yolu Taşlık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki otomobil, sollamak istediği M.Y. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi E.Y. ve kızı S.Y. ile diğer aracın sürücüsü M.Y. yaralandı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

