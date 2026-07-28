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Giriş Tarihi: 28.07.2026 22:28

Otomobil sürüye çarptı! 20 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale-Harran yolunda otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 20 koyun telef oldu. Sürücü ise hafif yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Otomobil sürüye çarptı! 20 koyun telef oldu
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Kaza, Akçakale-Harran yolunda meydana geldi. Küplüce Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 koyun telef olurken, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araç ve telef olan hayvanların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kolluk kuvvetleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA

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Otomobil sürüye çarptı! 20 koyun telef oldu
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