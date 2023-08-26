Haberler Yaşam Haberleri Otomobil uçuruma düştü: 4 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 26.8.2023 14:54 Son Güncelleme: 26.8.2023 15:37

Otomobil uçuruma düştü: 4 ölü, 3 yaralı

İddiaya göre navigasyon yanlış yola girdirdi, karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için uçuruma düşen otomobilde bulunan 7 kişiden 2’si çocuk 4’ü öldü, 3’ü yaralandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Otomobil uçuruma düştü: 4 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan yola giren ve karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın uçuruma düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Ağdaşalağı Yaylası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen içerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, Kayseri'den Adana'nın Saimbeyli ilçesine doğru yola çıktı. Tufanbeyli ilçesine geldiklerinden yolu şaşıran aile, iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan yola girdi.

Burada karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil uçuruma düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezi aradı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile birlikte jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ayşe Tokalı (43) ile kızları Ravza Nur (8), Rabia Nur Tokalı (12) ve ikizi Elif Yağmur (43) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile birlikte toplam 3kişinin hastanede tedavi altına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nijer'den Fransa Büyükelçisi'ne 48 saat süre! Sınır dışı kararı
Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yapamadı! AK Partili Menemen Belediyesi yaptı...
‘Bir yobaz sevgi ile karşılaştı’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır
CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...
53 milyar $’lık servetin veliahtı Bodrum’da
Hollanda basını Fenerbahçe'yi konuştu: "Twente paçayı kurtaramadı"
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil uçuruma düştü: 4 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA