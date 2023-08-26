Otomobil uçuruma düştü: 4 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan yola giren ve karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın uçuruma düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Ağdaşalağı Yaylası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen içerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, Kayseri'den Adana'nın Saimbeyli ilçesine doğru yola çıktı. Tufanbeyli ilçesine geldiklerinden yolu şaşıran aile, iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan yola girdi.

Burada karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil uçuruma düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezi aradı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile birlikte jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ayşe Tokalı (43) ile kızları Ravza Nur (8), Rabia Nur Tokalı (12) ve ikizi Elif Yağmur (43) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile birlikte toplam 3kişinin hastanede tedavi altına alındı.