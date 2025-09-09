Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü Batuhan D. yaralanırken, yanındaki Muhammet Ali Öztürk (17) hayatını kaybetti. Olay, dün saat 03.30 sıralarında Sugözü Grup Yolu'ndaki Küçüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan D.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, hafif virajlı yola girdiği sırada yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine ekipler uçurumdan yuvarlanan otomobile güçlükle ulaştı. Batuhan D.'nin yaralı olduğu, yanındaki Muhammet Ali Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Dik yamaçtan güçlükle çıkarılan Batuhan D., tedaviye alındı.