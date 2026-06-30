Otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi: Zehir tacirlerine geçit yok

Narkotik timleri kente yüklü miktarda eroin getirileceği istihbaratının ardından alarma geçti. Zehir tacirinin ismi ve araç plakası belirlendi. Ardından ekipler şehrin girişinde önlem aldı.

ARACA OPERASYON DÜZENLENDİ

Kent girişinde zehir taciri S.A.'nın kullandığı araç takibe alındı. Muratpaşa ilçesinde araç durduğu sırada ekipler şok baskın düzenledi. S.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından zahir taciri S.A., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkarıldığı adli makamlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.