Otomobilde av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu

Adana'da bir kişi otoyolda otomobilin içerisinde başından vurularak ölmüş halde bulundu. Polis hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etmeye çalışırken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu geniş çaplı araştırılıyor.

Olay, Çukurova ilçesine 100.Yıl Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun güvenlik şeridinde bulunan 01 BUM 32 plakalı otomobilden, kanlar aktığını gören vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye yardımıyla aracının camı kırarak otomobilin içerisine girdi.

Sağlık ekipleri sürücüyü başından tüfek ile vurularak ölmüş halde buldu. Olay yeri incelemesinde tüfek araçta bulundu. Olayın intihar veya cinayet olup olmadığı Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsisinin ardından netlik kazanacak. Bu arada, araç ruhsatındaki kişiyle ölen kişinin kimliği uyuşmadığı görüldü. Polis hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

