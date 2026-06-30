Otomobilden düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, 27 Haziran saat 22.00 sıralarında Batman'da meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Karabaş ile arkadaşı C.E. akşam saatlerinde Millet Parkı'na gitti. Bir süre sonra 21 yaşındaki C.E.'nin kullandığı 06 HB 7372 plakalı otomobille evlerine gitmek üzere yola çıkan ikiliden Muhammed Karabaş'ın, seyir halindeyken aracın camından sarktığı öne sürüldü. İddiaya göre, bu sırada dengesini kaybeden Karabaş yola düştü.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Başından ağır yaralanan Muhammed Karabaş, aynı araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karabaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri, otomobili kullanan C.E.'yı gözaltına alırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlatıldı.