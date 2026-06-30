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Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:09

Otomobilden düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Batman’da seyir halindeki bir otomobilin camından sarktığı iddia edilen 19 yaşındaki Muhammed Karabaş, dengesini kaybederek yola düştü. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Otomobilden düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Olay, 27 Haziran saat 22.00 sıralarında Batman'da meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Karabaş ile arkadaşı C.E. akşam saatlerinde Millet Parkı'na gitti. Bir süre sonra 21 yaşındaki C.E.'nin kullandığı 06 HB 7372 plakalı otomobille evlerine gitmek üzere yola çıkan ikiliden Muhammed Karabaş'ın, seyir halindeyken aracın camından sarktığı öne sürüldü. İddiaya göre, bu sırada dengesini kaybeden Karabaş yola düştü.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Başından ağır yaralanan Muhammed Karabaş, aynı araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karabaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri, otomobili kullanan C.E.'yı gözaltına alırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlatıldı.

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Otomobilden düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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