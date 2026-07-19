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Giriş Tarihi: 19.07.2026 14:45

Otomobilden indi, dere yatağına düşerek can verdi: Kulüp başkanı yaşamını yitirdi

Giresun'un Duroğlu beldesinde otomobilden indikten sonra dengesini kaybederek dere yatağına düşen Duroğluspor Kulüp Başkanı Arif Gök (42), olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Otomobilden indi, dere yatağına düşerek can verdi: Kulüp başkanı yaşamını yitirdi
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Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde meydana gelen talihsiz olay, spor camiasını yasa boğdu. Duroğluspor Kulüp Başkanı Arif Gök, otomobilden indikten sonra dengesini kaybederek dere yatağına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Konacak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir arkadaşıyla birlikte otomobille seyir halinde olan 42 yaşındaki Arif Gök, henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan indi. Bu sırada dengesini kaybeden Gök, yol kenarındaki dere yatağına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarp arazide dere yatağına ulaşan ekipler, Arif Gök'ün düşmeye bağlı olarak olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Arif Gök'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Acı olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Otomobilden indi, dere yatağına düşerek can verdi: Kulüp başkanı yaşamını yitirdi
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