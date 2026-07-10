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Giriş Tarihi: 10.07.2026

Otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı
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İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz günü İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde seyir halindeki durumlarından şüphelendikleri iki otomobili radarına aldı. Ekipler tarafından adım adım izlenen araçlar, uygun bir noktada gerçekleştirilen operasyonla durduruldu. Araçlar içerisinde bulunan O.T. (25), B.Ç. (23), M.A. (43) ve O.T. (32) isimli 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Durdurulan otomobillerde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, araçlardan birinde uyuşturucu maddeleri gizlemek amacıyla kurulmuş özel bir elektronik düzenek tespit etti. Düzenek içerisine saklanmış halde; 187,5 gram kokain, 9,5 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 adet mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 248 bin Türk Lirası ve 30 bin euro ele geçirildi.

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Otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı
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