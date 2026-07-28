Otomobile çarpan motosikletli çocuklardan 15 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Kaza, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.50 sıralarında Gürpınar Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde meydana geldi. Batu İsa Erbay motosikletle seyir halindeyken, bu sırada kavşaktan geçen sürücü T.K. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Erbay ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Malik Soylu metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Batu İsa Erbay ve arkadaşı Hasan Malik Soylu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 3 gündür hastanede yoğun bakımda tedavi gören Soylu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği Diğer yandan sürücü T.K.'nin işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör