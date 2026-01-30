Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarparak yaraladığı yaşlı adam hastanede kurtarılamadı
Kars’ta cuma namazına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Arslan Uluçay (72), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Uluçay, hastanede 3 kez yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Volkan KARABAĞ
Kaza, öğle saatlerinde Ali Gaffar Okkan Bulvarında meydana geldi. Cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan Arslan Uluçay, bulvarda yolun karşısına geçmek istediği sırada, C.B. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uluçay, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Uluçay, hastanede yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü C.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

