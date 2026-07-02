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Giriş Tarihi: 2.07.2026 14:21

Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı: Yaren yaşama tutunamadı

Gaziantep’te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
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Şahinbey ilçesinin Güneş Mahallesi 77 Nolu Cadde üzerinde 29 Haziran günü meydana gelen olayda, aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kaldırıma çıkarak 14 yaşındaki Yaren Demir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kız çocuğu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bilir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Yaren'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturman sürüyor.

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Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı: Yaren yaşama tutunamadı
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