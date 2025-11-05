Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki liseli Buğlem Berra hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 5.11.2025 11:10

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin’e otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali ALTUNTAŞ
Kaza, merkez Kocasinan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. A.Y.B. yönetimindeki 38 AOE 649 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, ağır yaralandı. Çevredeki vatanların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Buğlem Bera, daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Buğlem Bera Alptekin'in ölümü ailesi, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu. Buğlem Berra'nın kazadan iki gün önce ise 14. yaş gününü kutladığı ortaya çıktı. Buğlem Berra'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken otomobil sürücüsü A.Y.B ise gözaltına alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

