Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı

Kaza, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 4037. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.E.Ç. (18) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan 7 yaşındaki Yiğit A.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit A.K., burada yapılan müdahalenin ardından ileri tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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