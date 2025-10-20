Otomobilin çarptığı motokurye öldü

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ'nde ara sokaktan caddeye çıkan otomobilin çarptığı 19 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kadın sürücü yakalandı. Olay, Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 34 NSF 112 plakalı otomobil, sokak arasından hızla caddeye çıktığı esnada, cadde üzerinde motosikletiyle seyreden Ali Aydın'a (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle savrulan Aydın, bir sitenin giriş kapısına başını çarptı. Kazaya karışan kadın sürücü, Aydın'ın yerde hareketsiz yattığını görünce olay yerinden kaçtı. Kimliği ve yeri tespit edilen sürücü, kısa sürede polis tarafından gözaltına alınırken, kazada ağır yaralanan Ali Aydın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.