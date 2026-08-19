Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, Kalaba-Avanos karayolunun Kalaba çıkışında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Altundaş'a, Çağtay Şirin yönetimindeki 06 DKL 592 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Zeynep Altundaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Altundaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de kazanın meydana geldiği bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Kök, hayatını kaybeden Zeynep Altundaş'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.