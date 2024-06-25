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Giriş Tarihi: 25.6.2024 21:31 Son Güncelleme: 25.6.2024 21:55

Otomobile gizlenmiş 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı analiz çalışmasında yüklü miktarda uyuşturucunun otomobil ile sevkiyatı yapılacağını tespit etmesi üzerine harekete geçit. Şüpheli aracı durduran ekipler, narkotik köpeği ile yaptığı aramada marşpiyel kısmına gizlenmiş 28 kilo 400 gram kristal halde metamfetamin ele geçirirken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Otomobile gizlenmiş 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı analiz çalışmasında, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

OTOMOBİLİN MARŞPİYELE GİZLENMİŞ 28 KİLO UYUŞTURUCU

Narkotik ekiplerini takibe aldığı otomobili Yüksekova İlçesi'nde durdurdu. Ekipler, narkotik köpeğiyle yaptığı aramada otomobilin marşpiyele kısmına tepki verdi.

Ekipler, zımpara taşı ile marşpiyele kesmesi sonucunda 28 kilo 400 gram kristal halde metamfetamin ele geçirdi.

Uyuşturucu maddesinin Hakkari'den batı illerine sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü' nündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Otomobile gizlenmiş 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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