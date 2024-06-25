Otomobile gizlenmiş 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı analiz çalışmasında, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.
OTOMOBİLİN MARŞPİYELE GİZLENMİŞ 28 KİLO UYUŞTURUCU
Narkotik ekiplerini takibe aldığı otomobili Yüksekova İlçesi'nde durdurdu. Ekipler, narkotik köpeğiyle yaptığı aramada otomobilin marşpiyele kısmına tepki verdi.
Ekipler, zımpara taşı ile marşpiyele kesmesi sonucunda 28 kilo 400 gram kristal halde metamfetamin ele geçirdi.
Uyuşturucu maddesinin Hakkari'den batı illerine sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü' nündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.