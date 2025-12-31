Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı: Yolcudan gazetecilere akılalmaz çıkış! 'Haberin konusu nedir?'
Giriş Tarihi: 31.12.2025 10:16

Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı: Yolcudan gazetecilere akılalmaz çıkış! 'Haberin konusu nedir?'

Burdur'da uygulama noktasında durdurulan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı. Araçta yolcu konumunda olan bir şahıs ise kendilerini görüntüleyen gazeteciye ilk olarak basın kartını sordu, daha sonrasında 'Haberin konusu ne?' dedi.

İHA Yaşam
Akılalmaz olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D., otomobiliyle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan alkol kontrollünde K.D.'nin 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine polis ekipleri tarafından 6 ay süreyle el konulurken 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı.

'HABERİN KONUSU NE?'

Ceza yazma işlemi sırasında araçta yolcu konumunda bulunan şahıs ilk olarak kendisini görüntüleyen gazeteciye 'Basın kartın var mı?' diye sordu. Daha sonrasında ise 'Haberin konusu ne? Şu anda biz şehirlerarası yolculuk yapan birisiyiz. Haber değeri olan bir olay da yok. Konu ne onu anlamadık' dedi.

