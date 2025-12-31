Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı: Yolcudan gazetecilere akılalmaz çıkış! ’Haberin konusu nedir?’

'HABERİN KONUSU NE?'

Ceza yazma işlemi sırasında araçta yolcu konumunda bulunan şahıs ilk olarak kendisini görüntüleyen gazeteciye 'Basın kartın var mı?' diye sordu. Daha sonrasında ise 'Haberin konusu ne? Şu anda biz şehirlerarası yolculuk yapan birisiyiz. Haber değeri olan bir olay da yok. Konu ne onu anlamadık' dedi.