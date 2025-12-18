Otomobilin üzerinden geçtiği şahıs hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi Yeşildere Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yolda yatar vaziyette bulunan şahsı fark etmeyerek üzerinden geçti. Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak kontrol etti ve hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden geçilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin 59 yaşındaki Ersin Yılmaz olduğu öğrenildi. Olay yeri incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü M.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.