Otomobilinde katledildi

Kocaelinin Körfez ilçesinde Burak E.'nin (34), boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek bıçakladığı arkadaşı Ercan Kavşut (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Önce eski eşi M.K.'yı (30) işyerinde darp edip bıçaklayan Burak E., daha sonra da eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ercan Kavşut'u kullandığı otomobilin direksiyonunda defalarca bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Kavşut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Burak E. ile birlikte gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ABD'de çalıştığı öğrenilen Burak E.'nin, olaydan bir süre önce Türkiye'ye geldiği öğrenildi.