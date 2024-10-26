Haberler Yaşam Haberleri Otomobilinde ölü bulundu, gerçek sonradan anlaşıldı
Giriş Tarihi: 26.10.2024 19:42 Son Güncelleme: 26.10.2024 20:47

Otomobilinde ölü bulundu, gerçek sonradan anlaşıldı

Nevşehir'de bir kişi tarlada bulunan otomobilinde ölü bulundu.

FULDA SARIYER
Otomobilinde ölü bulundu, gerçek sonradan anlaşıldı

Derinkuyu ilçesinde, olay meydana geldi. Sabah saatlerinde tarlaya giden vatandaşlar konteynerin yanındaki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü.

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın kesici alet ile bacaklarından yaralandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada şahsın 30 yaşındaki Mehmet K. olduğunu tespit etti. Şahsın ölüm nedenini araştıran ekipler; aracının yanında bulunan konteynerde inceleme yaptı. Konteyner camının kırık olduğunu belirleyen ekipler Mehmet K.'nin konteyner camından düştüğünü ve düşerken de bacağından yaralandığını belirledi. Ayağından ağır yaralanan Mehmet K.'nin yaralı halde aracına kadar gittiği ancak aşırı kan kaybı nedeniyle aracında hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilinde ölü bulundu, gerçek sonradan anlaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA