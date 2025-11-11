Otomobiliyle çarparak öldürdü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavgada şüphelilerden birinin, otomobiliyle çarptığı Kudbettin Akyüz (59) yaşamını yitirdi. Nusaybin Çağ Çağ Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan kavgada, karşı taraftan birinin otomobiliyle çarptığı Kudbettin Akyüz ağır yaralandı.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Akyüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyüz'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürülürken olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.