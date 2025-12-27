Otomobiliyle Zap’a uçtu

Hakkâri'de yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Suden Ezgi Değirmenci (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Hakkârı-Van karayolu üzerinde bulunan Seyir Kafe bölgesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Suden Ezgi Değirmenci idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak araçtan çıkarılan ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Değirmenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Hakkâri'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.